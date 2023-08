Die erste Tat ereignete sich am frühen Samstagmorgen. Der Geschädigte hielt sich gegen 2.30 Uhr in der Adlerstraße auf, als er offenbar unvermittelt von zwei bislang unbekannten Täter angegriffen wurde.

"Die Männer setzten zunächst Pfefferspray gegen den Geschädigten ein und forderten ihn dann zur Herausgabe von Bargeld sowie seines Mobiltelefons auf. Da der 35-Jährige nicht auf die Forderung einging, griffen die Angreifer in die Taschen des Mannes und nahmen einen dreistelligen Bargeldbetrag sowie das Mobiltelefon des Tatopfers an sich", heißt es in einer Mitteilung an die Presse.

Täter auf der Flucht

Der 35-Jährige habe versucht, sich zu Wehr zu setzen und wurde daraufhin mit einer Metallstange geschlagen und leicht verletzt. Anschließend ergriffen die Räuber die Flucht. Das Opfer flüchtete nach der Tat zunächst zu einem Bekannten und erstattete im Nachgang Anzeige bei der Polizei.

Bei den Tatverdächtigen soll es sich laut dem Beraubten um zwei junge Männer im Alter von 25 bis 30 Jahre und nordafrikanischem Erscheinungsbild handeln, die beide mit einem Fahrrad unterwegs waren.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0721/ 666 55 55 entgegen.

Raub am Schlossplatz

Zu Überfall Nummer zwei kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag, als ein 31-Jähgriger gegen 4.44 Uhr auf seinem Rennrad durch den östlichen Bereich des Schlossplatzes fuhr, als er von zwei unbekannten Männern angesprochen wurde.

Zwei Karlsruher Polizisten vor dem Schloss. (Symbolbild) | Bild: Thomas Riedel

Diese sollen das Opfer zu Boden geschlagen und danach weiter auf ihn eingetreten. Anschließend entrissen die beiden mutmaßlichen Täter den Rucksack des Geschädigten und flüchteten in Richtung des Brunnens am Schlossplatz.

Der durch die Tat schwer verletzte Mann konnte noch selbstständig einen Notruf absetzen und musste anschließend in ein Krankenhaus gebracht werden. Bei den Tatverdächtigen soll es sich laut Angaben des Geschädigten um zwei schwarz gekleidete junge Männer mit südländischem Erscheinungsbild gehandelt haben.

Beide sollen zwischen 1,75 und 1,80 Meter groß gewesen sein. Hinweise nimmt ebenfalls der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0721/666 55 55 entgegen.