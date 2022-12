Karlsruhe vor 49 Minuten

Raub in Karlsruher Innenstadt: 60-Jähriger niedergeschlagen und beklaut

Am Samstagmorgen, gegen 5.30 Uhr, wurde an der Kreuzung Kaiserstraße/Ritterstraße ein 60-jähriger Mann erst niedergeschlagen und dann beraubt. Darüber berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung. Entwendet wurde ein Geldbeutel mit Bargeld in Höhe von 500 Euro.