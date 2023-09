Karlsruhe vor 1 Stunde

Raub in Karlsruhe-Durlach: Täter entreißt Mann die Geldbörse

Am Samstagmorgen wurde ein 34-jähriger Mann Opfer an der Ecke Ecke Pfinztalstraße/Bienleintorstraße seiner Brieftasche beraubt. Das berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung. Trotz einer umgehend eingeleiteten Fahndung konnte der Tatverdächtige nicht mehr festgestellt werden, weshalb die Polizei nun nach Zeugen sucht.