Karlsruhe vor 45 Minuten

Raub in Durlach: Polizei nimmt zwei junge Männer fest

Polizeibeamte nahmen am Mittwochabend, 4. Oktober, in Karlsruhe-Durlach zwei 16 und 19 Jahre alte Tatverdächtige vorläufig fest. Sie stehen im Verdacht, am selben Abend drei Jugendliche in der Nähe eines Supermarktes ausgeraubt zu haben.