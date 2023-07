Auto prallt gegen Straßenbahn

In der Südstadt fuhr eine 32-jährige Golf-Fahrerin auf der Ettlinger Straße in Richtung Hauptbahnhof. An einer Einmündung wollte die 32-Jährige nach links in die Nebeniusstraße abbiegen, übersah hierbei jedoch offenbar das für sie geltende Rotlicht der Ampelanlage. Die Folge: Die Frau stieß mit einer in Richtung Innenstadt fahrenden Straßenbahn. Verletzt wurde niemand. Der Schaden liegt im vierstelligen Bereich.

Einbruch in Firmengebäude

Zwischen Freitag und Sonntagnachmittag schlugen Diebe die Eingangstür eines Firmengebäudes in der Wichernstraße der Karlsruher Weststadt ein. Dort durchsuchten die Täter Büroräume und Schränke und nahmen einen Tresor sowie einen Autoschlüssel an sich. Das dazu passende Auto wurde ebenfalls gestohlen.

Der Schaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro. Bei dem entwendeten Fahrzeug handelt es sich um einen weißen Volkswagen, Modell Golf Variant mit Berliner Zulassung. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721 666 36 11 mit dem Polizeirevier Karlsruhe-West in Verbindung zu setzen.

Raub in Neureut

Mehrere Personen versuchten am Samstagabend, gegen 21.50 Uhr, einem 53-jährigen Mann das Fahrrad zu entwenden. Aufgrund der massiven Gegenwehr des Mannes schlugen und traten die Täter auf den Mann ein und raubten einen zweistelligen Betrag aus seinem Geldbeutel. Der Mann musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Eine Fahndung der Polizei führte bislang nicht zur Identifizierung der mutmaßlichen Täter. Eine Personenbeschreibung liegt derzeit nicht vor. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0721/666 55 55 zu melden.

Raub am Festplatz

Zwei 25 und 26 Jahre alte Männer wurden am Freitag auf dem Karlsruher Festplatz Opfer eines Raubes. Laut Polizei wurden sie gegen 21.30 Uhr von zwei Männern angesprochen und kurz darauf von ihnen angegriffen. Daraufhin nahmen sie den Rucksack eines Opfers an sich. Die beiden Angegriffenen machten die Beamten einer Polizeistreife auf die Tat aufmerksam.

Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei blieb ohne Erfolg. Die Geschädigten beschrieben den ersten Täter als zirka 25 Jahre alten und etwa 1,80 Meter großen Mann mit längeren Haaren. Er habe karamellfarbene Haut gehabt und Deutsch gesprochen.

Der Zweite sei zwischen 18 und 23 Jahren alt, etwa 1,70 Meter groß und von kräftiger Statur. Er habe kurze schwarze Haare und eine Tätowierung am Unterarm. Zur Tatzeit sei er mit einer hellen Jogginghose, einem schwarzen T-Shirt und schwarzen Schuhen bekleidet gewesen. Auch er habe Deutsch gesprochen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0721 666 55 55 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.