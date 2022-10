von (pol/vem)

Nach den bisherigen Ermittlungen griff der Räuber dem 79-Jährigen am Treppenabgang zur U-Strab-Haltestelle "Marktplatz" zunächst wortlos in die Jackentaschen. Anschließend entriss er dem Senior eine Halskette und floh zu Fuß in Richtung "Durlacher Tor".

Passanten wurden auf den Vorfall aufmerksam und verständigten die Polizei. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten jedoch nicht zum Erfolg.

Täterbeschreibung:

Bei dem Verdächtigen soll es sich um einen jungen Mann im Alter zwischen 18 und 20 Jahren gehandelt haben. Zeugen beschrieben ihn mit einem südosteuropäischen oder nordafrikanischen Erscheinungsbild. Er sei etwa 175 - 180 Zentimeter groß gewesen und habe eine schwarze Jacke und eine dunkle Hose getragen.

Wer Hinweise zum Sachverhalt machen kann, soll sich bitte bei dem Kriminaldauerdienst unter der 0721/666-5555 melden.