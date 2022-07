Karlsruhe vor 50 Minuten

Rassistisches Motiv? Unbekannte zerstechen Autoreifen von ukrainischen Flüchtlingen

Am Auto eines ukrainischen Flüchtlings wurden am Freitag, gegen 11 Uhr, auf dem Parkplatz eines in der Herrmann-Leichtlin-Straße gelegenen Supermarktes zwei Reifen zerstochen. Das teilt die Polizei in einem ihrer Berichte mit. Derartige Sachbeschädigungen sollen, wie die Polizei sagt, in jüngster Zeit häufiger vorgekommen sein.