"Tram-Trains": So sehen die neuen Karlsruher Bahnen aus - es fehlt nur noch ein Hersteller

"TramTrains" - Bahnen, die sowohl auf dem innerstädtischen Schienennetz als auch auf den regionalen Eisenbahnschienen fahren können. Die Karlsruher Verkehrsbetriebe haben 150 dieser Fahrzeuge bestellt, doch nicht alleine. Gemeinsam mit fünf weiteren Unternehmen haben sie eine Großbestellung von über 500 Bahnen in Auftrag gegeben. Die Idee: Jede Stadt passt das "TramTrain"-Standardmodell ihren Wünschen an.

"TramTrains" sind - genau genommen - eine Karlsruher Erfindung: Halb Trambahn, halb Stadtbahn fahren sie sowohl auf innerstädtischen Gleisen als auch auf überregionalen Schienen. Dafür tragen sie das Doppelte an Technik in ihrem Inneren. Bereits in den 90ern war die erste Bahn dieser Art, erfunden durch den Karlsruher Visionär Dieter Ludwig, rund um die Fächerstadt unterwegs.

Nun sollen die derzeitigen Karlsruher Bahnen nach und nach ausgetauscht werden - und eine Großbestellung wurde in Auftrag gegeben. Im Rahmen des Projekts VDV-Tram-Trainhaben sich sechs deutsche Verkehrsunternehmen zusammengeschlossen und insgesamt 504 "TramTrains" ausgeschrieben. Hauptabnehmer ist die Stadt Karlsruhe mit 150 Fahrzeugen. Vier Milliarden Euro schwer ist das gemeisame Projektvolumen - nun wird auf Angebote von Herstellern gewartet.

Großbestellung: Bis zu einer Million pro Bahn gespart

"Die Ausschreibung umfasst neben der Fahrzeugentwicklung,-produktion und -zulassung auch einen auf bis zu 32 Jahre angelegten anschließenden Instandhaltungsvertrag mit dem Hersteller", teilen unter anderem die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) und die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) in einer Pressemeldung mit. "Jetzt sind wir sehr gespannt auf die Angebote", betont technischer Geschäftsführer Ascan Egerer.

Durch die gemeinsame Großbestellung mit fünf weiteren Bahnunternehmen könne bis zu einer Million Euro pro Fahrzeug gespart werden. Es wird eine Standardkonstruktion geben, deren Entwicklungs- und Zulassungskosten sich die Partner teilen: ein wesentlicher Einsparungspunkt.

Erste Bahnen für das Saarland - in Karlsruhe ab 2028

Fünf Varianten sollen am Ende produziert werden, die betreiberspezifische Anforderungen wie zum Beispiel an Einstiegshöhe, Lackierung und Einsatzort erfüllen. So benötigen die VBK etwa ein Einsystem-Einrichtungsfahrzeug für den Innenstadt-Tram-Verkehr und das Land Salzburg für die Salzburger Lokalbahn eine Version, die nur unter 750 Volt beziehungsweise 1.000 Volt Gleichspannung fahren kann.

Die Saarbahn kauft die Basisvariante und erhält daher auch die ersten Fahrzeuge. Im Juli 2024 erwartet das saarländische Verkehrsunternehmen die ersten vier Vorserienfahrzeuge, um in die Jahre gekommene Tram-Trains auszutauschen. In Karlsruhe werden die ersten Zweisystem-Fahrzeuge voraussichtlich erst ab 2028 durch die Stadt rollen. Die Auslieferung der Fahrzeuge erstreckt sich dann gemäß einem festen Plan über insgesamt zehn Jahre.