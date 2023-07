Karlsruhe vor 54 Minuten

Räumung im Ettlinger-Tor: Keine Sorge, war nur eine Übung!

Huch, was ist denn am Dienstag, 25. Juli, im Ettlinger-Tor los? Tatsächlich können wir hier gleich Entwarnung geben. Einsatzkräfte der Polizei, des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) und der Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) führten gegen 10 Uhr eine Räumungsübung durch. Um ein möglichst realistisches Szenario nachzubilden, wurde vonseiten des Einkaufscenters um Stillschweigen gebeten. Nun hat es in einer Pressemitteilung Entwarnung gegeben, die Übung sei einwandfrei abgelaufen.