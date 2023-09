Karlsruhe vor 44 Minuten

Räuberischer Diebstahl in der S4: Polizei sucht Zeugen

Am Donnerstagabend, 21. September raubte ein bislang unbekannter Täter in der Karlsruher Innenstadt offenbar einen 18-Jährigen in einer S-Bahn aus und flüchtete anschließend mit seiner Begleitung aus der Bahn.