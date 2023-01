Karlsruhe vor 1 Stunde

Drei 13-Jährige an U-Bahnhaltestelle am Marktplatz überfallen: Polizei such Zeugen

Am Montagabend wurden drei 13-Jährige Opfer einer räuberischen Erpressung an der U-Bahnhaltestelle Marktplatz in Karlsruhe. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0721/66 65 55 5 an den Kriminaldauerdienst zu wenden.