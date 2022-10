von (pol/jeg)

Ein 66-jähriger Mann sei am Mittwoch gegen 19.40 Uhr in der Lameystraße angefahren worden, erklärt die Polizei Karlsruhe. Der Mann habe sich dabei leicht verletzt und sei daraufhin in ein Krankenhaus verbracht worden.

Der Vorfall habe sich im Zuge eines Streits zwischen dem Radfahrer und einem Pkw-Fahrer ereignet, so die Polizei. Nach derzeitigen Informationen habe eine Gruppe Passanten den Pkw-Fahrer, welcher wohl mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sei, zum Anhalten gebracht, um anschließend die Lameystraße zu überqueren.

Das habe anschließend zum Streitgespräch der Beteiligten geführt, sagt die Polizei. Gleichzeitig habe der 66-Jährige den Versuch gestartet, die Straße zu überqueren, woraufhin der Autofahrer unvermittelt losgefahren sei. Es folgte der Zusammenstoß.

Da sich der Unbekannte daraufhin mit dem Pkw entfernt habe, sucht die Polizei nun nach Hinweisen. Bei dem Pkw handele es sich um einen silbernen Mercedes-Benz älteren Baujahrs mit französischem Kennzeichen. Der Fahrer werde auf ein Alter zwischen 60 und 70 Jahren geschätzt, trüge lichtes Haar und ein helles Oberteil, so das Polizeipräsidium Karlsruhe.

Die Verkehrspolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen nach dem Flüchtigen aufgenommen.