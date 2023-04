Zwischen Entenfang und Mühlburger Feld sei der unbekannte Radfahrer an der Alb unterwegs gewesen, als es schließlich zum Unfall kam, so die Polizei Karlsruhe in einer Mitteilung an die Presse. Nachdem der Fahrer eine Brücke überquerte und abbog, sei dieser mit einem einjährigen Jungen zusammengestoßen. Der Mann fuhr dabei offenbar über ein Bein des am Boden liegenden Jungen.

70-jähriger Radfahrer gesucht

Das Kind erlitt leichte Verletzungen. Alarmierte Rettungskräfte versorgten die Verletzungen vor Ort, erklärt die Polizei. Der Unfallverursacher habe zwar kurz angehalten, allerdings kurz darauf unbeirrt seine Fahrt in Richtung Günter-Klotz-Anlage fortgesetzt.

Zeugen beschreiben den Radfahrer als einen etwa 70-jährigen Mann mit kräftiger Statur, so die Beamten. Er habe weiße Haare und einen weißen Schnurrbart gehabt und sei mit einem beigen Mantel bekleidet gewesen.

Angaben zu dem geflüchteten Fahrradfahrer oder dessen Fahrrad nimmt die Verkehrspolizei Karlsruhe unter der Telefonnummer 0721 94 48 40 dankend entgegen.