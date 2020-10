Ein 37-Jähriger Radfahrer missachtete am Mittwoch, den 30. September, um 18 Uhr, beim Überqueren eines Bahnübergangs das Rotlicht und wurde anschließend von einer Bahn erfasst. Der Fahrradfahrer stürzte daraufhin und erlitt so vermutlich schwere Verletzungen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Verkehrspolizei befuhr der 37-Jährige kurz vor 18 Uhr mit seinem Fahrrad die Sonntagstraße in nördlicher Richtung. Den Bahnübergang an der Mathystraße wollte er geradeaus in Richtung Friedenstraße überqueren, missachtete dabei aber offenbar das Rotlicht der dortigen Ampelanlage.

Beim Überqueren der Schienen bemerkte er wohl noch die aus westlicher Richtung herannahende Straßenbahn und versuchte noch auszuweichen. Dennoch wurde sein Fahrrad und auch er selbst von der Bahn erfasst. Der 37-Jährige stürzte hierdurch zu Boden und erlitt offenbar schwere Verletzungen.

Sein Mountainbike geriet unter die Straßenbahn und wurde vollständig zerstört. Alarmierte Rettungskräfte versorgten den Verletzten zunächst vor Ort und brachten ihn anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Der Straßenbahnverkehr musste auf dem betreffenden Gleisabschnitt bis kurz nach 18:30 Uhr gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden an der Straßenbahn beläuft sich auf etwa 3.000 Euro, das Fahrrad hatte einen Wert von etwa 600 Euro.