von (dpa)

Der Rentner war demnach am Samstagvormittag einem Fußgänger auf dem Gehweg der Breisgaustraße vor dem Eingang der Elite-Textilreinigung zu Hilfe geeilt, der mit dem Radfahrer in Streit geraten war, nachdem dieser zu dicht an ihm vorbeigefahren war. Der Täter drehte daraufhin um und rempelte den Passanten mit seinem Rad an.

Der 70-Jährige habe den Radfahrer zur Rede gestellt, hieß es weiter von der Polizei. Der Täter habe dann sein Rad abgestellt, die Pistole aus seiner Jackentasche gezogen und dem Rentner aus kurzer Entfernung zwei Mal ins Gesicht geschossen. Der 70-Jährige kam lediglich mit Schmauchspuren an seiner Kleidung davon. Danach flüchtete der Schütze.

Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Der Schütze soll ungefähr 25 Jahre alt und schlank, von südländischem Aussehen mit dunklem Teint und etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß sein. Er trug eine schwarze Wollmütze, eine dunkelgraue oder schwarze Winterjacke und über den Mund gezogen einen schwarzen Wollschal. Nach der Tat flüchtete er in Richtung Diakonissenstraße. Bei dem mitgeführten Fahrrad soll es sich um ein hellgraues, neuwertiges Pedelec mit geschwungenem Rahmen (Wave Rahmen) handeln.

Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt oder dem Täter machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Südweststadt unter 0721/666-3411 zu melden.