Stutensee vor 34 Minuten

Radfahrer fällt in Bach und ertrinkt

Ein 39-jähriger Fahrradfahrer ist nach einem Sturz in einen Bach gestorben. Der Mann kam am Samstagmorgen von einem Waldweg im Bereich der Kläranlagenzufahrt in Stutensee ab, wie die Polizei mitteilte. Er wurde dort am Samstagnachmittag von Verwandten tot aufgefunden, nachdem er nicht nach Hause zurückgekehrt war.