Um 14 Uhr begann am Samstagmittag ein Protestmarsch der Letzten Generation. Der Start des Marsches war bei der Nottingham-Anlage. Vor dem Naturkundemuseum fand die Schlusskundgebung statt. Laut Teilnehmer Mario Hess soll mit der Aktion die Kampagne der Letzten Generation in Bayern unterstüzt werden. Dort sitzen fast 30 Mitglieder der Letzten Generation in Präventivhaft.

