Karlsruhe vor 53 Minuten

Proteste im Iran: Ehsan Sarmasti tritt in Karlsruhe in den Hungerstreik

Am Platz der Grundrechte in Karlsruhe findet am Samstag, dem 10. Dezember, eine Kundgebung statt. Im Zentrum der Veranstaltung steht die Verurteilung der Hinrichtung von Mohsen Shekari. Dieser wurde vor wenigen Tagen nach dem Urteil des Scheingerichts der Islamischen Republik Irans hingerichtet.