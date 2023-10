An der Straße am Forum 1 in Karlsruhe forderte er einen Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen bis 2030. "Wir richten uns mit unserem Protest an die Bundesregierung und fordern einen Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen bis 2030", ruft der Aktivist. Auch die Studierendenschaft wird von ihm aufgefordert sich am Protest zu beteiligen: "Schließt euch an! Wehrt Euch! Die Wissenschaft ist es euch schuldig."

Bild: Thomas Riedel

Malte, 20 Jahre, der für die Letzte Generation, nach ersten Erkenntnissen der Polizei, alleine handelte, sagte zudem: "Unsere Message ist ganz klar, dass die Universitäten und auch die Studierenden eine Verantwortung haben und eben gerade jetzt auch zu protestieren, solange wir die Zeit noch haben. Wir sehen einfach, dass die Bildung, die wir haben und die wir bekommen auf einem Planeten auf dem wir uns sorgen müssen, was wir zu essen bekommen, was wir zu trinken bekommen schlussendlich nichts mehr wert ist."

Staatschutz ermittelt

Die Polizei war mit drei Streifenbesatzungen vor Ort. Bei der Aktion habe es sich laut eines Polizeisprechers um eine "politisch motivierte Tat" gehandelt, was alleine schon durch den Banner mit der Aufschrift "Weg von Fossil hin zu gerecht" zu erkennen sei. Der Fall werde nun an den Staatschutz weitergeben.

Eine Stellungnahme des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) zu dem Vorfall steht noch aus und wird im Artikel ergänzt sobald diese vorliegt.