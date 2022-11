Es ist ein sonniger Tag auf der Karlsruher Herbstmess'. Kinder und Erwachsene erleben Spaß und Freude zwischen Zuckerwatte und Fahrgeschäft.

Karlsruhe Alle Bilder zum Auftakt der Herbstmess' 2022 Das könnte Sie auch interessieren

Doch immer häufiger werden die Besucher auch mit bettelnden Gästen konfrontiert. Auf den Schildern steht meist "Habe Hunger" - "Geld für essen" oder "Bitte eine Spende". In der anderen Hand hält der Bettler einen Becher zum Geldeinwurf bereit.

Luftballon-Akteure gehören nicht zu den Schaustellern

Andere Akteure sind kreativer und blasen Luftballons auf, um diese aktiv an Kinder zu vergeben. Danach wird vor den Eltern und Begleitern die Hand aufgehalten, um an Geld zu gelangen. Auch geschminkte Personen ziehen durch die im Biergarten sitzenden Besuchern vorbei, um Geld zu sammeln.

Auf der Herbstmess in Karlsruhe sind einige Akteure und Bettler unterwegs. Den Schaustellern ist das Problem bekannt. Hier bewegt sich ein als Charlie Chaplin verkleideter Pantomime über die Messe. | Bild: Schausteller Karlsruhe

Manche Besucher lassen sich dann mit den Akteuren gegen ein bisschen Geld fotografieren. Situationen, die das Marktamt ganz genau beobachte.

Mit anderen Worten: Wenn die Personen aktiv auf Besucher zugehen, um nach Geld zu betteln, werden sie gebeten, den Platz zu verlassen. So erging es schlussendlich auch einem "Charlie Chaplin" Pantomimen am Sonntagnachmittag.

Auf der Herbstmess in Karlsruhe sind einige Akteure und Bettler unterwegs. Den Schaustellern ist das Problem bekannt. | Bild: Schausteller Karlsruhe

"Es ist ein schwieriges Thema. Es gibt auch das kleine Mädchen mit der Blockflöte am Weihnachtsmarkt - hier werden wir nicht tätig. Aber es gilt immer wieder, die Situation aufs Neue abzuschätzen", so eine Mitarbeiterin des Marktamt gegenüber ka-news.

"Bettler" meist verschwunden, bevor die Polizei eintrifft

Für Susanne Filder, Vorsitzende vom Schaustellerverband Karlsruhe, ist das Thema sehr aktuell. "Es wurde bereits mehrfach von Besuchern an uns heran getragen, dass nicht nur vermehrt gebettelt wird, sondern auch Akteure Pantomime oder Luftballons machen", so Filder. Dass die Personen nun vom Messplatz zu verweisen sind, gestaltet sich allerdings schwierig. Viel machen könnte man da nicht.

Susanne Filder, Vorsitzende des Schaustellerverbandes Karlsruhe am Eröffnungstag der Herbstmess 2022. | Bild: Thomas Riedel

"Wir Schausteller bezahlen unser teures Platzgeld und müssen mit unserem Personal auch hier sein, wenn nicht so viel los ist. Der angesprochene Personenkreis kommt zur Hauptbetriebszeit, greift ab und verschwindet wieder", so Filder weiter. "Da bleibt in der Hauptbetriebszeit wenig Luft für die Schausteller, sich auch noch mit Platzverweisen zu beschäftigen."

Bis die Polizei kommt, seien die Personen dann meistens eh verschwunden. Zudem wolle man nicht ständig Polizeieinsätze auf dem Messplatzgelände haben. "Das vermittelt den Besuchern ein schlechtes Bild", erzählt Filder abschließend.

Das sagt die Polizei

Auf Nachfrage der Redaktion bei der Polizei Karlsruhe zeichnet sich in diesem Zuammenhang ein etwas anderes Bild ab. Sie stufen das Handeln der Bettler und Akteure nicht unbedingt als "aktiv" ein.

Karlsruhe Falsche Spendensammler in Karlsruhe unterwegs - Polizei erklärt: So verhalte ich mich bei solchen Betrugsmaschen richtig Das könnte Sie auch interessieren

"Die Bettler auf der Herbstmess sind der Polizeiinspektion zwar bekannt. Pressesprecher Ralf Minet war die Tage selbst vor Ort, konnte aber - wie auch seine Kollegen bisher - kein belästigendes, aggressives oder aktives Betteln feststellen. Die laufen vielmehr mit Schildern um den Hals über das Gelände und machen so auf sich aufmerksam", so die Polizei gegenüber ka-news.de.

Wie üblich führe die Polizei zu unterschiedlichen Tageszeiten Präsenzstreifen auf dem Messgelände durch. Dabei seien die Bettler bisher nicht negativ aufgefallen.

Ist das Betteln in Deutschland verboten?

Das "stille Betteln" ist seit 1974 in Deutschland erlaubt. Aufdringliches Betteln kann jedoch als Nötigung eingestuft werden. Das heißt: Betroffene können Strafanzeige stellen. Als Betrug gilt, wenn falsche Lebensumstände wie Blindheit oder eine verlorene Geldbörse vorgetäuscht werden.