vor 1 Stunde Karlsruhe "Pride must go on": Am Samstag färbt der CSD die Karlsruher Innenstadt wieder bunt

Liebe kennt kein Geschlecht, sagt man. Um das zu feiern, kommen auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Menschen in Karlsruhe zum Christopher Street Day (CSD) zusammen. Unter dem Motto "The Pride must go on" zieht die Demo-Parade am Samstag, 5. Juni, ab 14 Uhr durch die Straßen der Fächerstadt.