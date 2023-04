Inflation, Ukrainekrieg und die Nachwirkungen der Corona-Pandemie: Die Lebensmittelpreise in Deutschland sind teilweise so hoch wie noch nie. Laut Daten des Statistischen Bundesamts stiegen die Lebensmittelpreise in Deutschland allein im Februar 2023 um 20,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat.

Allein die Preise für Speiseöle sind in den vergangenen Monaten stark gestiegen. Laut der Verbraucherzentrale beträgt die Teuerung hier etwa 23 Prozent. Doch jetzt gibt es gute Nachrichten: Ein Supermarkt-Riese in Deutschland senkt die Preise für Sonnenblumenöl und Co.

Kaufland senkt Preise für Speiseöle

Wie Kaufland in einer Mitteilung schreibt, wurden Ende März die Preise für Speiseöle gesenkt. "Speiseöl ist für viele unserer Kunden ein relevantes Lebensmittel, das sie beim Kochen oder Backen jeden Tag verwenden. Daher war es uns ein Anliegen, gerade bei diesem Produkt eine dauerhafte Preisreduzierung anzubieten", wird Andreas Schopper, Mitglied der Geschäftsleitung bei Kaufland, in der Mitteilung zitiert.

Die Preissenkung betrifft vor allem die Eigenmarken von Kaufland. Als Grund gibt das Unternehmen an, dass die Preise der Rohwaren gesunken sind. "So kostet die 1-Liter-Flasche Sonnenblumenöl der Eigenmarke ab heute 1,99 Euro statt wie bisher 2,69 Euro", heißt es in der Mitteilung.

Kaufland: Preise für Butter und Kaffee bereits gesenkt

Wie das Unternehmen weiter schreibt, habe es bereits Anfang Februar diesen Jahres die Preise einiger Lebensmittel gesenkt. Darunter waren unter anderem Butter und Kaffee.

Andere Lebensmittelriesen, wie Rewe oder Edeka, haben ebenfalls die Preise für einige ihrer Produkte gesenkt. Auch diese Unternehmen gaben an, dass manche Lebensmittelpreise aufgrund der sinkenden Rohstoffpreise angepasst wurden.