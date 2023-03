Wer Zuhause mit Öl heizt, profitiert nicht von der Gaspreisbremse der Bundesregierung. In Kraft getreten ist die im März 2023, richtet sich aber nur an Haushalte mit Gasheizung oder Fernwärme. Der Staat deckelt die Preise und will Verbraucherinnen und Verbraucher so vor immer weiter steigenden Preisen schützen. Diese Entlastung erreicht aber nicht alle. Im Zuge der Energiekrise hatten auch Nutzerinnen und Nutzer anderer Heizmittel wie beispielsweise Öl mit stark steigenden Kosten zu kämpfen und mussten 2022 deutlich tiefer in die Tasche greifen als noch im Vorjahr.

Anfang des Jahres haben sich die Regierungsparteien auch für Privathaushalte mit Ölheizung auf eine Entlastung in Form eines Härtefallfonds geeinigt. Nun haben sich Bund und Länder am 30. März 2023 laut der Tagesschau endgültig auf die Auszahlung von Hilfen geeinigt. Was das bedeutet, lesen Sie hier.

Preisbremse für Heizöl: Das plant die Bundesregierung

Weil der Krieg in der Ukraine auch die Preise von Heizöl deutlich in die Höhe getrieben hat, hat die Bundesregierung einen zusätzlichen Härtefallfonds beschlossen. Mit diesem Sondertopf stellt der Bund den Ländern nun finanzielle Mittel im Umfang von bis zu 1,8 Milliarden Euro bereit.

Mit diesem Geld sollen die Länder Nutzerinnen und Nutzer von nicht-leitungsgebundenen Brennstoffen, zu denen neben Heizöl auch Flüssiggas und Pellets zählen, entlasten. Erst einmal geht es dabei um den Zeitraum vom 1. Januar bis 1. Dezember 2022. Rechnungen mit einem Ausstellungsdatum nach diesem Stichtag können demnach beim Härtefallantrag nicht eingereicht werden.

Verteilt werden die Mittel nach dem Königsteiner Schlüssel auf die Bundesländer. Der orientiert sich an der Steuerkraft und der Bevölkerungszahl der 16 Bundesländer. Nach dieser Berechnung erhält beispielsweise Bayern rund 15,5 Prozent der Hilfen.

Wie profitieren Nutzerinnen und Nutzer einer Ölheizung von der Härtefallregelung?

Laut Bundesregierung sollen Heizöl-Verbraucherinnen und -Verbraucher für das Jahr 2022 mit einer Zahlung von bis zu 2000 Euro entlastet werden. Voraussetzung ist dabei, dass sich die Ausgaben für die gleiche Menge Heizöl im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt haben. Zudem muss die entsprechende Rechnung spätestens am 1. Dezember 2022 ausgestellt worden sein.

Den Angaben der Bundesregierung zufolge wird die Entlastung ähnlich den Preisbremsen für Gas und Strom berechnet. Liegt der errechnete Betrag allerdings unter 100 Euro, gehen die Antragsteller leer aus. Der Zuschuss von 80 Prozent wird nur auf die Kosten angerechnet, die über die doppelte Vorjahressumme hinausgehen.

Ein Beispiel: Ein Haushalt hat 2021 1000 Euro für Heizöl bezahlt. 2022 wurde für die gleiche Menge Öl 2500 Euro in Rechnung gestellt. Die Kosten bis 2000 Euro müssen die Verbraucherinnen und Verbraucher also selbst stemmen. Die Entlastung bezieht sich demnach nur auf die zusätzlichen 500 Euro. Davon übernimmt der Staat 80 Prozent, also 400 Euro.

Was ist beim Härtefallantrag für Ölheizungen zu beachten?

Klar war schon von Anfang an, dass die Bundesländer für die administrative Umsetzung der Heizöl-Preisbremse verantwortlich sein werden. Anträge müssen Verbraucherinnen und Verbraucher also in ihrem jeweiligen Heimatbundesland stellen. Ab wann das möglich ist, ist noch nicht abschließend geklärt.

Laut dem Bundeswirtschaftsministerium müssen die Länder der vorläufigen Einigung mit dem Bund zur Härtefallregelung, die am 31. März 2023 beschlossen wurde, nun noch formell zustimmen und die Antragsverfahren entwickeln. Das berichtet die Tagesschau. "Die Freischaltung der notwendigen Portale und der Antragstellungen bei den Ländern wird schnellstmöglich erfolgen", hieß es aus dem Ministerium. Und: "Hierbei können sich zwischen den Ländern zeitliche Unterschiede ergeben."

Geplant ist dem Bericht zufolge aber ein "schlankes und unbürokratisches", IT-basiertes Antragsverfahren. Wer einen Antrag stellen möchte, müsste dabei in der Regel beispielsweise Rechnungen, Kontoauszüge und Belege für Zahlungen vorlegen.