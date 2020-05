vor 2 Stunden Karlsruhe Aus Technik-Schacht geborgen: Karlsruher Polizisten retten 14 Entenküken

Die Polizei hat in Karlsruhe am Montag 14 verirrte Entenküken gerettet. Ein Mitarbeiter der Stadtwerke hatte die gefiederten Tiere gegen 15.30 Uhr gemeldet, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Küken und ihre Mutter hätten sich auf das umzäunte Betriebsgelände verirrt.