Randale am Entenfang: 22-Jähriger verletzt Straßenbahnfahrer und 3 Polizisten

Drei Menschen wurden in der Nacht zum Sonntag am Entenfang in Karlsruhe verletzt. Zwei Männer belästigten am frühen Sonntagmorgen, 17. September, zunächst in der Straßenbahn zwei Frauen. Danach wurde einer der beiden handgreiflich gegenüber dem Straßenbahnfahrer, der den beiden Frauen zu Hilfe kam. Im Anschluss wurden auch drei Polizisten verletzt.