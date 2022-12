von (pol/cak)

Laut Bundespolizei Karlsruhe war der 22-jährige Geschädigte am Dienstag in seiner Uniform auf dem Weg zur Arbeit als ihn der 26-jährige Mann ansprach und um Hilfe bat. Zur Klärung des Sachverhaltes wollte der Polizist einen Zugbegleiter hinzuziehen.

"Unvermittelt steigerte sich der 26-Jährige in ein aggressives Verhalten. Er beleidigte den Beamten mehrfach und drückte ihn in einen der Sitze. Dort folgten weitere Beleidigungen und Bedrohungen", so die Bundespolizei in einer Pressemitteilung.

Der Beamte fesselte den 26-Jährigen am Sitz und verständigte eine Streife der Bundespolizei am Karlsruher Hauptbahnhof. Bei Ankunft des Zuges nahmen diese den Mann vorläufig fest. Nun muss der Mann mit einer Anzeige wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte rechnen. Der Beamte selbst blieb unverletzt.