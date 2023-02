von (pol/cak)

Die Beamten des Polizeipostens verrichten ihren Dienst ab sofort im Polizeiposten Rheinstetten, bleiben jedoch unter der gewohnten Rufnummer des Polizeipostens Malsch 07246/13 24 erreichbar. Der Polizeiposten Rheinstetten befindet sich in der Rappenwörthstraße 51 in Rheinstetten-Mörsch.

Bürger können sich unter der Rufnummer 07243/32 00 0 rund um die Uhr mit ihren Anliegen auch an das zuständige Polizeirevier Ettlingen wenden. Das Revier befindet sich in der Pforzheimer Straße 18 in Ettlingen. In dringenden Fällen und Notlagen wird um unmittelbare Kontaktaufnahme mit dem polizeilichen Notruf unter der Rufnummer 110 gebeten.