Die Mitarbeitenden des Polizeipostens hatten ihren Dienst vorübergehend im Polizeiposten Rheinstetten verrichtet. Ab Montag den 6. März können sich die Bürger mit ihren Anliegen dann wieder zu den gewohnten Öffnungszeiten an den Polizeiposten Malsch Am Kirchplatz 4 wenden. In dringenden Fällen und Notlagen wird um unmittelbare Kontaktaufnahme mit dem polizeilichen Notruf unter der Rufnummer 110 gebeten.