vor 1 Stunde Karlsruhe Polizeihund bei Familienstreit in Südweststadt eingesetzt: Vier Menschen und ein Tier verletzt

Offensichtlich nach familiären Streitigkeiten leisteten zwei Brüder bei ihrer Festnahme am Samstagabend in Karlsruhe so starken Widerstand, dass der Einsatz eines Polizeihundes notwendig wurde. Zuvor verständigte die Mutter der Brüder die Polizei.