Karlsruhe vor 2 Stunden

Polizeihubschrauber über Neureut: Vermisster 81-Jähriger wird schnell gefunden

Mitarbeiter eines Seniorenheimes in Karlsruhe-Neureut meldeten am Dienstagabend bei der Polizei einen 81-jährigen Bewohner als vermisst. Der Mann konnte in der Folge noch am selben Abend gefunden werden.