Auf dem Karlsruher Christkindlesmarkt seien bewaffnete Personen gesehen worden, weshalb die Karlsruher Polizei ein Großaufgebot an Einsatzkräften in die Innenstadt sendet. Bei einer näheren Kontrolle stellt sich heraus, dass es sich bei der vermeintlichen Bewaffnung um eine Spielzeugpistole handelt und bei den bewaffneten Personen um Kinder.

Ein Zeuge meldete am Mittwoch gegen 16.35 Uhr der Polizei, dass er vier dunkel gekleidete Personen auf der Kaiserstraße in Höhe des Weihnachtsmarktes gesehen haben, die mit einer Pistole hantiert hätten, wie die Polizei in einer Pressemitteilung bekannt gibt. Mehrere Streifen fuhren daraufhin zur besagten Örtlichkeit.

Auf dem Marktplatz konnten vier dunkel gekleidete Personen einer Kontrolle unterzogen werden. Eine Durchsuchung verlief allerdings negativ. Ein weiterer Zeuge teilte den Beamten dann mit, dass er vier Kinder beobachtet habe, die Spielzeugpistolen bei sich hätten und Richtung Europaplatz gelaufen seien.

Eine Streife konnte die Kinder auf der Kaiserstraße aufgreifen. Alle vier hatten Spielzeugpistolen dabei, die sofort als solche zu erkennen waren. Die Kinder wurden auf die Wache gebracht und die Erziehungsberechtigten verständigt. Mit deren Einverständnis wurden die Spielzeugpistolen beschlagnahmt und die Kinder konnten die Wache wieder verlassen.

Bilder zum Großeinsatz in der Innenstadt: