Pendler und Autofahrer sollten wenn möglich den Bereich um den Edeltrudtunnel in Richtung A5 meiden. Denn am Donnerstag, gegen 9.30 Uhr, wurde im Tunnel der Alarm wegen eines zu hohen LKWs ausgelöst. Laut des Mobilitätsportals der Stadt Karlsruhe reicht der Stau fast bis zur B36 Kreuzung am Entenfang zurück.

Der Artikel wird ergänzt, sobald der Redaktion weitere Informationen vorliegen. Die Stadt Karlsruhe wurde zu dem Vorfall bereits angefragt.