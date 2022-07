Karlsruhe vor 52 Minuten

Polizeieinsatz in Mühlburg: Mann wird von Betrunkenem mit Messer bedroht

Ein betrunkener Mann drohte am Mittwochabend einem Ladeninhaber in der Rheinstraße mit einem Messer. Dieser konnte den Betrunkenen entwaffnen und an die Polizei übergeben.