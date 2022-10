von (pol/jeg)

Am Ettlinger-Tor-Platz in Karlsruhe kam es am Dienstag, dem 25. Oktober, gegen 17.40 Uhr zu einem Polizeieinsatz. Eine Passantin habe dort am späten Nachmittag beobachtet, wie zwei Jugendliche mit einer Schusswaffe hantierten, erklärt die Polizei.

Die beiden Jungen seien durch die Beamten im Bereich der Erbprinzenstraße schlussendlich gestellt worden, nachdem beide - mit der Waffe in der Jackentasche - zuvor ein Tabakwarengeschäft im ECE-Center betreten haben, so die Polizei Karlsruhe.

Wie es sich herausstellte, habe es sich bei der vermeintlichen Schusswaffe um eine modifizierte Spielzeugwaffe gehandelt, welche nicht mehr als solche zu erkennen gewesen sei, erklärt die Polizei. Nach eindringlich geführten Gesprächen seien die beiden Jugendlichen an die verständigten Eltern übergeben worden.