Karlsruhe vor 2 Stunden

Polizeieinsatz in Karlsruhe: Mann will sich mit Messer im Landratsamt selbst verletzen

Weil sich ein Mann am heutigen Montagmorgen im Karlsruher Landratsamt selbst mit einem Messer verletzten wollte, löste er einen Polizeieinsatz aus. Er befand sich wohl in einem psychischen Ausnahmezustand, blieb unverletzt und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.