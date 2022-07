Karlsruhe vor 55 Minuten

Polizeieinsatz im Nussbaumweg: 28-Jähriger randaliert mit Messer auf dem Balkon

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung informiert soll ein betrunkener 28-Jähriger am Freitag, gegen 1 Uhr, auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses im Nussbaumweg in Karlsruhe randaliert haben. Die Anwohner hätten darauf die Polizei verständigt, die den Mann in Gewahrsam nehmen konnte.