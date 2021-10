vor 2 Stunden Karlsruhe Polizeieinsatz am Obdachlosenheim Neureut: 57-Jähriger bedroht Mitarbeiterin mit dem Tod

Weil ein alkoholisierter Mann eine Mitarbeiterin des Obdachlosenheimes in Neureut mit dem Tod bedrohte, wurde am Mittwochmorgen ein größerer Polizeieinsatz ausgelöst. Der Grund: Nach Aussage des wohnsitzlosen Mannes soll er einen Revolver bei sich getragen haben und wolle am nächsten Tag mit einer Handgranate kommen. Der Mann wurde infolge des Einsatzes verhaftet. Ein Revolver oder eine Handgranate konnten bei der anschließenden Durchsuchung aber nicht festgestellt werden. Das teilte die Polizei in einer Pressemitteilung mit.