Karlsruhe: Verlobungsparty endet in Schlägerei

Am Sonntag, 9. April, gegen 0.50, Uhr wurde die Polizei zu Streitigkeiten zwischen mehreren Personen auf einem Parkplatz in der Herrmann-Leichtlin-Straße gerufen. Dabei soll es sich nach Polizeiangaben um Gäste einer nahen Verlobungsfeier gehandelt haben.

"Während die Polizeikräfte die Kontrahenten trennten, versuchten zwei 27-jährige Männer, einen Polizeibeamten anzugreifen. Ein 29-Jähriger steht im Verdacht, eine Gebäudefassade beschädigt, eine Fensterscheibe zerschlagen und einen 23-jährigen Mann mit einer Glasscherbe verletzt zu haben. Er wurde von der Polizei festgenommen. Eine medizinische Behandlung lehnte er ab, spuckte einer Sanitäterin ins Gesicht", so die Polizei.

Weil er sich nicht beruhigen ließ, musste er den Rest der Nacht in einer Gewahrsamszelle der Polizei verbringen. Die übrigen Störer erhielten Platzverweise.

Insgesamt mussten 15 Streifenbesatzungen ausrücken, um die Streitigkeiten zu beenden. Darüber hinaus musste die Berufsfeuerwehr noch in der Nacht ein beschädigtes Fenster provisorisch verschließen. Es entstanden Sachschäden von geschätzt 3.000 Euro.

Karlsruhe: Auto angezündet

In der Sophienstraße haben Unbekannte am Freitag, 7. April, gegen 2 Uhr, ein geparktes Auto in Brand gesetzt. Ein Passant war auf das brennende Fahrzeug aufmerksam geworden und verständigte den Notruf. Die Feuerwehr konnte das Feuer zwar löschen, dennoch wurde eine Wohnhaus-Fensterscheibe sowie ein weiteres Auto durch die Hitze beschädigt. Insgesamt entstand ein Schaden von rund 100.000 Euro.

Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der 0721/ 666 55 55 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe: Radfahrer schwer verletzt

Zu einem Unfall zwischen Auto und Radfahrer kam es am Donnerstag, 6. April, gegen 13.20 Uhr, an der Kreuzung Sophienstraße/Rheinhold-Frank-Straße. Der Radfahrer wurde dabei schwer verletzt.

Nach Polizeiangaben fuhr der 29-jährige Radfahrer von der Sophienstraße in westliche Richtung auf dem Radfahrstreifen und missachtete eine rote Ampel. Das Fahrzeug war auf der Reinhold-Frank-Straße in nördliche Richtung unterwegs. Der Radfahrer musste in ein Krankenhaus gebracht werden, ein Fahrzeuginsasse musste ambulant behandelt werden. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Schöllbronn: Einbruch in Tankstelle

Am Montagmorgen, 11. April, wurde zwischen 0.30 Uhr und 0.50 Uhr in eine Tankstelle in der Moosbrunner Straße in Schöllbronn eingebrochen. Zum wiederholten Male, wie die Polizei schreibt. Entwendet wurden unter anderem Tabakwaren und das Kassensystem. Der Sachschaden wird im fünfstelligen Bereich geschätzt. Bereits Ende März brachen Täter in dieselbe Tankstelle ein.

Wer verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Einbruch gemacht hat, wird gebeten, sich unter 07243/ 320 00 mit dem Polizeirevier Ettlingen in Verbindung zu setzen.