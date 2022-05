Karlsruhe vor 1 Stunde

Polizeiaufgebot am Bahnhof Karlsruhe-Hagsfeld: Zwei Personen festgenommen

Am Freitagnachmittag gegen 16.30 Uhr drängen sich die Polizei-Streifenfahrzeuge dicht an dicht am Hagsfelder Bahnhof. Grund hierfür sei die Meldung eines S-Bahn-Führers gewesen, der eine Bedrohungslage aufgrund eines mit Messer bewaffneten Fahrgastes. Nach kurzer Zeit wurden zwei Personen festgenommen und der Einsatz beendet.