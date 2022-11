von (pol/vem)

Am Samstagnachmittag, zwischen 16.50 Uhr und 18.30 Uhr, hebelten die oder der Täter die Terrassentür eines Mehrfamilienhauses in der Flughafenstraße auf. Schränke und Kommoden wurden durchwühlt, entwendet wurde offenbar nichts.

Auf gleiche Weise gelangten bereits in der Zeit von Freitag auf Samstag, zwischen 18.45 Uhr und 3.20 Uhr, unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Leipziger Allee. Die Eindringlinge erbeuteten etwa 1.200 Euro Bargeld und mehrere Armbanduhren. Ebenfalls in der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in eine Pizzeria in der Saarlandstraße eingebrochen. Hier entwendeten die Diebe einen Geldbetrag von rund 2.300 Euro.

"Die Höhe der Sachschäden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Zeugen die Beobachtungen gemacht haben werden gebeten sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0721-666-5555 in Verbindung zu setzen", heißt es in der Mitteilung abschließend.