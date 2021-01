vor 1 Stunde Oberderingen Familien-Drama in Oberderdingen vermutet: Mann tötet Ehefrau - dann sich selbst

Wie die Polizei in einer Pressemeldung mitteilt, ermitteln Staatsanwaltschaft und Polizei derzeit die Umstände zweier Todesfälle am Montagnachmittag in Oberderdingen im Landkreis Karlsruhe.