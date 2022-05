Artikel wurde in der Leseliste gespeichert.

Im Zeitraum zwischen Montag, 15:30 Uhr, und Dienstag, 15:45 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter eine Gartenhütte auf einem Ackerstück beim Steigweg in Weingarten auf. Die Täter stiegen über ein Fenster in die Hütte ein und entwendeten Diebesgut im Wert von etwa 800 Euro. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich telefonisch, unter 0721/96718-0, mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt in Verbindung zu setzen.