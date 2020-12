Seit den frühen Morgenstunden bestehen technische Schwierigkeiten am Dienstgebäude des Polizeinotrufs beim Polizeipräsidium Karlsruhe.

Techniker arbeiten derzeit an der Behebung des Problems. Anrufe bei der 110 werden bis auf Weiteres an benachbarte Polizeipräsidien umgeleitet, so dass es zu keinerlei Einschränkungen in der Erreichbarkeit sowie der Einsatzbearbeitung kommt. Sobald die Schwierigkeiten endgültig behoben sind, wird nachberichtet. Die gab die Polizei Karlsruhe in einer Pressemeldung bekannt.