Ein Fall ereignete sich am vergangenen Freitagabend, 26. Mai, als bislang unbekannte Täter mehrere Gartenhäuser in Neureut aufbrachen. Mindestens neun Gartenhütten in der Kleingartenanlage "Am Junkertschritt" waren ihr Ziel. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter zwischen 21.30 Uhr am Freitag und 10.30 Uhr am Samstag zuschlugen.

Laut Polizei wurden jeweils die Eingangstüren aufgehebelt und Werkzeug im Wert von mehreren hundert Euro sowie Alkohol entwendet. Wie hoch der Sachschaden ist, kann bisher nicht benannt werden. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Waldstadt unter der Nummer 0721/96 71 80 in Verbindung zu setzen.

Einbruch auf Eggensteiner Vereinsgelände

Ebenfalls zwischen Freitagabend 19 Uhr und Samstagmorgen, 10:30 Uhrverschafften sich Unbekannte über einen Zaun gewaltsamen Zutritt auf ein Vereinsgelände im Kopfweg in Eggenstein.

Ev. Kirche an der Hauptstraße mit Blick über Eggenstein. | Bild: Carmele/TMC-Fotografie

Im Anschluss hebelten die Eindringlinge mehrere Türen und Fenster brachial auf und durchwühlten Schränke und Schubladen in verschiedenen Räumen. Dabei entwendeten sie Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro aus einem Sparschwein. Auf ihrer weiteren Suche nach Beute brachen die Diebe ein Garagentor gewaltsam auf und nahmen mehrere Kisten mit verschiedenen alkoholischen Getränken an sich.

Der Diebstahlswert liegt hier im geschätzten dreistelligen Bereich. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Zeugen sollen sich ebenfalls unter der Nummer 0721/96 71 80 beim Polizeirevier Waldstadt melden.

Autos auf Parkplatz aufgebrochen

Am Samstagmittag wurden auf dem Parkplatz des Oberwaldsees offenbar mehrere Autos aufgebrochen und Gegenstände entwendet. Den derzeitigen Erkenntnissen zufolge schlugen die bislang unbekannten Täter im Zeitraum zwischen 12 Uhr und 14 Uhr die Scheiben von mindestens drei auf dem Parkplatz in der Edgar-Heller-Straße abgestellten Autos ein.

Aus den aufgebrochenen Fahrzeugen nahmen die Diebe dann zwei Reisetaschen mit Kleidung, eine Damenhandtasche sowie weitere Wertgegenstände im Gesamtwert von rund 1.350 Euro an sich und ergriffen schließlich unerkannt die Flucht. An den beschädigten Pkw entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Das Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen sowie mögliche weitere Geschädigte sich unter der Telefonnummer 0721/66 63 411 zu melden.

Messerangriff im Supermarkt

Am Samstagabend wurde ein Security-Mitarbeiter in einem Supermarkt auf der Kaiserstraße von einem 46-jährige Mann mit einem Messer attackiert. Zuvor war der Mann aufgrund von Pöbeleien anderer Kunden des Marktes verwiesen worden.

Das Blaulicht eines Polizeifahrzeuges leuchtet. | Bild: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Kurze Zeit später kehrte der Störer jedoch mit einem Messer bewaffnet zurück und attackierte damit den 43-jährigen Sicherheitsmann. Ein bislang unbekannter Zeuge wurde auf die Situation aufmerksam und kam dem Angegriffenen zu Hilfe.

"Mit einem Werbeschild schlug er gegen den Kopf des 46-Jährigen. So gelang es, diesen zu überwältigen und vor die Eingangstür des Marktes zu drängen. Dort konnten ihn alarmierte Polizeibeamte schließlich festnehmen. Der Security-Mitarbeiter trug glücklicherweise keine Verletzungen davon", erklärt die Polizei.

Das Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0721/66 63 311 zu melden.

Motorradfahrer schwer verletzt

Am Sonntagmittag wurde ein 22-jähriger Motorradfahrer bei einem Unfall auf der Landesstraße 552 zwischen Zeutern und Odenheim schwer verletzt. Zur Versorgung des Verletzten war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Laut Polizei fuhr der 22-Jährige mit seinem Motorrad gegen 14.30 Uhr auf der L 552 von Odenheim in Richtung Zeutern. In gleicher Richtung fuhr ein Traktor mit Anhänger. Der 16-jährige Fahrer des Traktors wollte an der Einmündung eines Feldweges nach links abbiegen. Zeitgleich setzte der dahinter fahrende Motorradfahrer zum Überholen an, wodurch die beiden Fahrzeuge miteinander kollidierten.

Der 22-Jährige Motorradfahrer verletzte sich dabei nach ersten Erkenntnissen schwer, jedoch nicht lebensgefährlich und wurde zur weiteren Behandlung mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Einbruch ins Rapelle

Im Zeitraum zwischen Sonntag, 22 Uhr und Montag, 09.45 Uhr brachen bislang unbekannte Täter ins Rheinstrandbad in Karlsruhe-Daxlanden ein. Die Eindringlinge stiegen offenbar über das Eingangstor und drangen im Anschluss gewaltsam in verschiedene Räumlichkeiten ein. Auf der Suche nach Wertgegenständen durchwühlten die Diebe sämtliche Schränke und Schubladen.

Blick über Rappenwört und das Rheinstrandbad, im Hintergrund das Naturschutzgebiet angrenzend zu Daxlanden. | Bild: Carmele/TMC-Fotografie

Sie entwendeten aus einer Kasse mehrere hundert Euro Bargeld sowie Modeschmuck und Fundsachen. In der Folge rissen die Täter einen Wandtresor brachial aus der Halterung, hebelten ihn auf und nahmen daraus Münzgeld in noch unbekannter Höhe an sich. Der entstandene Sachschaden kann bislang noch nicht beziffert werden.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch unter 0721/66 63 611 mit dem Polizeirevier Karlsruhe-West in Verbindung zu setzen.