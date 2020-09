vor 8 Stunden Stuttgart Straßenbahn und Busse: Polizei kontrolliert Einhaltung der Maskenpflicht

Rund 60 Polizeibeamte waren am Montagmorgen in Stuttgart im Einsatz, um die Einhaltung der Maskenpflicht zu überwachen. "Wir kontrollieren im gesamten Stadtgebiet", sagte Polizeisprecher Stephan Widmann am Morgen. Die Beamten seien an Straßenbahn- und Bushaltestellen sowie am Hauptbahnhof postiert und fahren auch in öffentlichen Verkehrsmitteln mit. Schüler stünden im Gegensatz zu Berufspendlern nicht im Fokus des Einsatzes. "Wir wollen die Schüler nicht verunsichern", sagt Widmann. "Wir sprechen sie an, sanktionieren sie aber nicht."