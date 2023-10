Karlsruhe vor 1 Stunde

Polizei-Großeinsatz in Durlach wegen Mann mit Schreckschusswaffe

Ein 58-Jähriger löste am Dienstagvormittag einen größeren Polizeieinsatz in Karlsruhe-Durlach aus. Wie die Polizei in einer Pressemitteilung weiter ausführt, hatte der Mann in seiner Wohnung Zugriff auf eine Schreckschusswaffe. Der Mann soll sich in einem "psychischen Ausnahmezustand" befunden haben. Zu einer Gefährdung oder konkreten Bedrohung von Personen kam es nach bisherigem Ermittlungsstand nicht.