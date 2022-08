Karlsruhe vor 7 Stunden

Polizei geht "Falscher Polizeibeamter" in der Karlsruher Oststadt ins Netz

Ein 29-jähriger konnte am Donnerstagabend, gegen 19.45 Uhr, von Beamten der Kriminalpolizei Karlsruhe vorläufig festgenommen werden, als er nach einem vorangegangenem Anruf versuchte, 16.000 Euro in der Durmstraße abzuholen. Er hatte sich zuvor am Telefon als falscher Polizeibeamter ausgegeben. Der 65-jährige Geschädigte hatte die Betrugsmasche jedoch erkannt und daraufhin die Polizei verständigt.