Offenburg vor 18 Minuten

Polizei entdeckt 25 verwahrloste Hunde und Katzen in Transporter

Die Polizei hat in Offenburg 19 verwahrloste Hunde und sechs Katzen in einem Tiertransporter entdeckt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, lag ein weiterer Hund bereits tot in seiner Metallbox, die übrigen 25 Tiere hätten sich "in einem äußerst schlechten Gesundheitszustand" befunden. Die Beamten fanden die Hunde und Katzen nach einem Zeugenhinweis auf dem Parkdeck eines Einkaufsmarktes. Zwei 34 und 55 Jahre alte Männer sollen die Tiere aus dem Ausland nach Deutschland transportiert haben.