vor 51 Minuten Karlsruhe 30 Männer mit Holzlatten: Polizei bremst Gruppenschlägerei aus

In Karlsruhe hat ein Aufgebot von zehn Polizeistreifenwagen möglicherweise eine Massenschlägerei verhindert. Zeugen hatten beobachtet, wie sich in der Nacht zum Mittwoch rund 30 Männer in einer Grünanlage teils mit Holzlatten ausgerüstet hatten.