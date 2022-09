von (pol/lan)

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand besuchte die 54-Jährige am Samstagabend das Kurparkfest in Waldbronn-Reichenbach. Kurz vor Ende der Live-Musik-Darbietung begab sie sich offenbar zu Fuß nach Hause in Richtung Waldbronn-Busenbach, so eine Pressemitteilung der Polizei. Von einem Bekannten wurde sie am Sonntagnachmittag in ihrer Wohnung aufgefunden.

Möglicherweise wurde die Frau auf ihrem Heimweg von Festbesuchern oder Spaziergängern gesehen. Hierzu bittet nun die mit den Ermittlungen zur Ursache der Verletzungen betraute Kriminalpolizei, dass sich Zeugen mit dem Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0721-666 5555 in Verbindung zu setzen.